🎥 Un but splendide en Irlande, déjà candidat au prix Puskas ?

Lors du match opposant les Shamrock Rovers à Dundalk, Jordan Flores (24 ans), milieu de terrain anglais, a secoué les filets d'une reprise de volée sensationnelle sur corner qui a fait réagir jusque la FIFA, qui a posé la question du prix Puskas potentiel que pourrait remporter le joueur de Dundalk. Un peu tôt dans l'année pour le dire, mais il s'agit clairement d'un candidat !

đŸ˜± A potential candidate for the #Puskas Award?



👏 Take a bow, Jordan Flores



🚀 Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX