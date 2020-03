🎥 Lukaku fête ses 10 ans en Diable : "Aux dix prochaines années !"

Romelu Lukaku faisait ses débuts il y a 10 ans en sélection. Les Diables Rouges l'ont félicité !

Dans une petite capsule vidéo, quelques Diables Rouges ont tenu à adresser un message à Romelu Lukaku pour ses 10 ans en sélection. Le 3 mars 2010, à 16 ans, "Big Rom" faisait en effet ses grands débuts, sous Dick Advocaat. "We're getting old, boy", rigole Dries Mertens. "Bienvenue au club", lance Axel Witsel. "Tu as encore de belles années devant toi".

C'est ce qu'espère également Kevin De Bruyne : "Dix ans, ça fait beaucoup ! J'espère encore beaucoup d'années ensemble. Aux dix prochaines années", lance le médian de Manchester City. Eden Hazard, lui, a une demande : "Je ne veux pas que tu en marques 150, tu le sais : un en demi-finale, un en finale et on gagne l'Euro", lance le capitaine des Diables.