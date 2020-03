De Bruyne et Tielemans en tribunes, City et Leicester en quarts

Si Jan Vertonghen a retrouvé les joies d'une titularisation avec Tottenham, un seul autre Belge était titulaire dans les deux autres rencontres de FA Cup de la soirée.

Avec les échéances qui s'accumulent, Pep Guardiola avait logiquement choisi de laisser Kevin De Bruyne au repos pour le déplacement à Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship, en FA Cup. Une formalité pour les Citizens? Pas tellement, il a fallu attendre une frappe de Sergio Agüero en seconde période, pour permettre à City de prendre la tête. Et de s'imposer.

Sans forcer, Manchester City s'invite en quarts de finale de la FA Cup (0-1). Tout comme Leicester City, sans Tielemans mais avec Dennis Praet. Victoire étriquée également pour les Foxes qui ont pu compter sur Ricardo Pereira pour forcer la décision contre Birmingham (également pensionnaire de Premiership), à moins de dix minutes du terme.

Le tableau des quarts de finale prend en tout cas forme: Manchester City et Leicester rejoignent Arsenal, Chelsea, Newcastle et Sheffield United parmi les qualifiés. Tottenham est poussé aux prolongations par Norwich, Derby County et Manchester United refermeront le programme de ces huitièmes de finale jeudi soir.