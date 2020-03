🎥 Le Chaudron en délire, après une victoire historique pour sauver une saison pourrie ?

On aurait pu croire à une finale remportée et un trophée ramené à Saint-Etienne ce jeudi soir.

Pourtant, on est encore relativement loin du compte pour les Verts, qui doivent encore affronter l’ogre parisien en finale de la Coupe de France le 25 avril. Mais une victoire dans les derniers instants, qui plus est en élimination directe, reste certainement la plus belle chose qui puisse arriver à un supporter de football.

Dès l’entrée des joueurs, le Chaudron de Saint-Etienne – à qui les joueurs ne laissent pas beaucoup l’occasion de s’enflammer cette saison – avait donner le ton. « Faîtes de ce rêve d’hier la réalité de demain » pouvait-on lire sur le tifo :

Autant dire que, lorsque le 2-1 est tombé à la 94ème minute, la folle ambiance a redoublé. Et, pour cause, cela fait 38 ans que Sainté n’a plus connu la finale. Ceci explique cette explosion de joie et cet envahissement de terrain spontané des supporters, dès le coup de sifflet final :