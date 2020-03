Vercauteren voulait que Deschacht revienne l'été dernier

C'est toujours un moment spécial lorsque Olivier Deschacht revient au Parc Astrid. Les fans lui feront probablement une chaleureuse ovation et Vercauteren l'attend également avec impatience.

Après son passage à Lokeren, il est vite devenu évident que Deschacht voulait continuer encore une année. "J'étais en contact avec lui quand j'étais encore à l'OHL", admet Vercauteren.

"Nous voulions le faire venir, mais ça n'a pas fonctionné en raison de certaines demandes de sa part. Il s'agissait de questions extra-sportives. Quoi qu'il en soit, je suis heureux qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait à Zulte Waregem. Son choix était logique."

Deschacht lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il aurait pu enseigner quelque chose aux jeunes et aurait pu jouer un rôle dans le vestiaire d'Anderlecht. "Je n'aime pas en parler. Des choix ont été faits ici et nous devons les respecter. Chacun travaille dans son propre jardin. C'est toujours un plaisir de le revoir. Il a montré ses talents ici depuis des années et mis de côté tous ses concurrents."