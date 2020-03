Robin van Persie intègre un staff de EreDeivisie

Retraité depuis la fin de saison dernière, le Néerlandais va entamer une nouvelle carrière aux Pays-Bas.

Ça va bientôt faire un an que Robin van Persie a raccroché les crampons et l'ancien attaquant des Oranje et de Manchester United trouve visiblement le temps long loin des terrains. Il a donc décidé de reprendre du service en intégrant le staff d'un de ses anciens clubs.

Et il va retrouver Dick Advocaat, qu'il a côtoyé en équipe nationale et en Turquie (Fenerbahce). À la demande du coach néerlandais, l'ancien Red Devil devient entraîneur spécifique des attaquants de Feyenoord et il va travailler, entre autres, avec l'international slovène Roberto Bozenik (20 ans) arrivé cet hiver aux Pays-Bas.