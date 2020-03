Wilfried Van Moer: "C'est peut-être ce qu'il manque au Standard"

Triple champion de Belgique avec le Standard entre 1969 et 1971, Wilfried Van Moer est toujours très attaché à son club de coeur.

Et il suit d'ailleurs de près les performances du Standard en Pro League. Comme beaucoup, il insiste sur les hauts et les bas des Rouches cette saison. "En déplacement, ils ne parviennent pas à avoir le même rendement qu'à Sclessin. Parfois, on peut parler d'un jour sans, mais pas là", estime-t-il dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Et pourtant le Standard a montré ses forces depuis le début de saison. "Ils sont toujours prêts. Michel est très fort tactiquement", insiste Wilfried Van Moer. "Ils sont aussi capables de jouer en bloc pendant 90 minutes, ils l'ont prouvé contre l'Antwerp et Genk... " Mais les Rouches ne parviennent pas à enchaîner dans la durée.

Nous n'avons plus un joueur comme Marin.

Manque-t-il quelque chose à ce Standard-là? "Peut-être ce 'grand footballeur' dans le milieu", analyse l'ancien Rouche.. "Quelqu'un capable de diriger le jeu. Nous n'avons plus un joueur comme Marin. Attention, il y a de très bons joueurs dans l'entrejeu, mais ce ne sont pas des gars qui vont organiser le tout."

Le Standard devra en tout cas faire avec les moyens à sa disposition pour aller chercher quelque chose en fin de saison. "Et je les vois jouer un rôle important en playoffs 1", conclut optimiste, le triple Soulier d'Or.