Des absences compensées par la jeunesse: la sélection de Clement pour le derby

Cinq joueurs de moins de 20 ans dans le groupe brugeois pour la réception du Cercle.

Jour de derby dans la Venise du Nord, ce samedi. Et, alors que le Cercle de Bruges jouera pour définitivement assurer sa survie en D1A, le Club de Bruges peut encore conforter son statut de leader de la Pro League.

Mais Philippe Clement fait face à quelques soucis: après Ruud Vormer et Emmanuel Dennis, c'est David Okereke qui s'est blessé. Pour compenser, le coach brugeois a, notamment, fait appel à Maxim De Cuyper et à Ignace Van Der Brempt (17 ans) qui avait disputé ses onze premières minutes en Pro League... contre le Cercle au match aller. Kossounou, Shinton et De Ketelaere sont les autres joueurs de moins de 20 ans présents dans cette sélection.