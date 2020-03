Cet Anderlecht-là a sa place en PO1 : "Mais nous ne sommes pas 8es par hasard ..."

Anderlecht affiche depuis plusieurs semaines son plus beau visage ... et le visage d'une équipe qui ne devrait normalement pas douter de sa place en PO1. Dommage pour les Mauves que ce soit un peu tard.

Depuis quelques semaines, on se le demande par moments mais ce samedi, la question était sur toutes les lèvres : comment cette équipe peut-elle être si proche de manquer les PO1 ? "C'est beau de marquer sept buts ce soir, les buts viennent avec la confiance et vice-versa. Mais si on avait éparpillé ces buts sur notre saison, on ne serait pas là où on est actuellement", reconnaît Hendrik Van Crombrugge. Le classique mathématique : il vaut mieux gagner sept fois 1-0 qu'une seule fois 7-0.

Mais au vu des qualités de cette équipe, surtout après les entrées de Chadli et Verschaeren, difficile d'imaginer que les PO2 sont encore une possibilité très réaliste - et même, soyons clairs, la plus plausible. "Si on mérite mieux ? Genk, Malines, même Zulte Waregem doivent s'être dits à plusieurs reprises la même chose", nuance Vercauteren. "Les choses sont ce qu'elles sont. Si nous en sommes là, à cette place, c'est parce qu'il s'est passé des choses durant la saison, ce n'est pas un hasard". Quelques semaines de haut vol ne font pas oublier des mois de galère à Anderlecht.