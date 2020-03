Karim Belhocine fier : "On voit une équipe sur le terrain, mais c'est une famille en dehors"

Charleroi a frappé un gros coup en corrigeant La Gantoise dans son antre, infligeant à la formation de Thorup sa toute première défaite de la saison à domicile.

"Je suis fier car les joueurs ont prouvé qu'ils voulaient réaliser quelque chose ensemble. Ils sont à la fois travailleur et insouciants, ils vivement ensemble comme une famille et cela se ressent sur le terrain", confiait Karim Belhocine après la rencontre.

Le coach Carolo souligne les deux exploits réalisés par ses hommes : "Nous avons réalisé ce soir deux choses qui n'avaient jamais été faites avant : battre La Gantoise à domicile cette saison et avoir 54 points à ce stade de la saison."

"La satisfaction personnelle est là c'est sûr. Le staff et moi travaillons des heures et des heures. Je suis fier d'eux, des gens qui travaillent avec moi au quotidien. Ils arrivent à me supporter, c'est pas mal (rires)", poursuivait un Belhocine ravi et fier.

Aucun joueur n'a brillé plus qu'un autre : "On voit une équipe sur le terrain, mais en dehors c'est une famille. Ceux qui jouent motivent ceux qui ne jouent pas, ils pensent toujours aux blessés. Je suis fier d'eux", ponctuait le Français au micro de la RTBF.