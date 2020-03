Les Belges en Premier League: le onze de rêve de Leander Dendoncker

Leander Dendoncker s'est prêté au jeu et ça donne un onze qui a fière allure.

Pour PL Uncut, Leander Denconcker a dressé son équipe-type des joueurs belges qui ont foulé (ou foulent encore) les pelouses de Premier League. Et comme les Diables Rouges ont envahi le football anglais lors de la dernière décennie, il a eu l'embarras du choix pour concocter ce onze de base.

Une défense souvent alignée chez les Diables

La Belgique a longtemps manqué d'arrières latéraux et ce n’est pas une surprise si on n’en trouve pas dans le onze de Leander Dendoncker. Mais son quatuor défensif a tout de même fière allure: il a d'ailleurs souvent été aligné tel quel par Marc Wilmots en équipe nationale. Avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sur les flancs et avec le duo Vincent Kompany-Thomas Vermaelen dans l’axe.

Un trio solide dans l'entrejeu

Dans l’entrejeu, on retrouve forcément la grande carcasse de Marouane Fellaini. Arrivé en Angleterre en même temps que Vincent Kompany, il a fait office de précurseur et a rendu de précieux services à Everton, puis à Manchester United. Dix ans et demi en Angleterre, 354 matchs et 55 buts : le profil atypique de Big Mo n’a jamais laissé indifférent outre-Manche.

A ses côtés, on retrouve Mousa Dembélé qui a régalé les supporters de Fulham et de Tottenham, et l’inévitable Kevin De Bruyne qui empile les assists, surtout, mais aussi les buts, depuis son arrivée à Manchester City.

227 buts en Premier League devant

Et devant ? Sans surprise, Leander Dendoncker désigne les deux meilleurs buteurs belges de l’histoire du championnat anglais : Eden Hazard (85 buts en Premier League) et Romelu Lukaku (113). Kevin Mirallas, qui a fait les beaux jours d’Everton (38 buts, dont 29 en Premier League et 34 assists en 186 rencontres) complète cet effectif de rêve.