Sven Kums réaliste : "victoire méritée pour Charleroi"

La claque était difficile à digérer pour le médian Gantois.

Gand a vu son record brisé lors de sa dernière rencontre à domicile de la saison régulière : "Je pense que c'est une victoire méritée pour Charleroi. C'est une équipe très bien organisée, qui attend bien et qui est rapide dans la transition. Et c'était le problème pour nous. Au lieu de nous concentrer que sur l'attaque, nous aurions dû être plus intelligents dans ce genre de match", a admis un Sven Kums terre-à-terre sur le site du club.

Le médian est resté réaliste : "Nous avons eu quelques occasions, mais ce n'est pas suffisant pour prendre trois points. Après la pause, nous sommes revenus avec la bonne mentalité et immédiatement partis à l'assaut des cages. Même à 1-3 nous avions toujours l'envie. Mais dans l'ensemble, nous ne nous sommes pas crées assez d'occasions franches pour marquer des points."

La semaine prochaine, Gand se déplace à Waasland-Beveren : "Cela promet d'être des PO passionnants. Bien qu'en ce moment, nous devons surtout nous regarder en face et sortir de cette période difficile le plus vite possible, dès la semaine prochaine. Après cela, nous verrons ce qui est encore faisable."