🎥 Le splendide but d'un protégé de Thierry Henry en Ligue des Champions nord-américaine

L'Impact Montreal n'a pas gagné, mais Saphir Taïder a marqué les esprits.

L'Impact Montreal de Thierry Henry ouvrait, dans la nuit de mardi à mercredi, le programme des quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf. Opposés aux Honduriens de l'Olimpia, les Canadiens ont rapidement été menés 0-2.

Mais le but inscrit par Saphir Taïder, au retour des vestiaires, permet à l'Impact de continuer de croire en ses chances de qualification. Et ce n'est pas n'importe quel but qu'a inscrit l'international algérien, passé par l'Inter et Southampton.