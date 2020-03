FC Séville - AS Rome menacé : les Romains interdits de voyage en Espagne !

Après que Getafe ait annoncé son intention de ne pas se rendre à Milan pour disputer son huitième de finale face à l'Inter Milan (quitte à faire face à des sanctions ou une élimination sur tapis vert), c'est au tour de la rencontre entre le FC Séville et l'AS Rome d'être menacée : déjà annoncée à huis-clos, elle pourrait ne pas avoir lieu du tout. La Roma vient en effet d'annoncer officiellement qu'elle ne se rendrait pas à Séville, l'avion devant transporter les joueurs ayant été interdit d'atterrissage en Espagne. Plus d'infos devraient suivre ...

