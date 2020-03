Jupiler Pro League : les supporters seront autorisés dans les stades ce week-end !

Alors que les huis-clos, voire les reports de rencontres se multiplient autour de notre pays, la Pro League devrait bel et bien autoriser les supporters à se rendre au stade pour la dernière journée de phase classique.

Les supporters seront autorisés à se rendre au stade comme prévu pour la dernière journée de championnat ce samedi tout en suivant les nouvelles recommandations de sécurité de la Pro League :

- Le principe de base reste, plus que jamais, que les personnes malades doivent suivre les matchs depuis leur domicile

- Lors de l’organisation des matchs, les clubs veilleront à éviter autant que possible les espaces fermés et les moments où les personnes se retrouvent proches les unes des autres

- Ils sont invités à opter autant que possible pour des stands de boissons et de nourriture en plein air

- Concernant les espaces à l’intérieur, une répartition maximale des spectateurs est prévue, à la fois dans le temps et dans les espaces, de même qu’une ventilation maximale

Ce mercredi, la Pro League avait déjà annoncé que "les directives annoncées pour les événements en plein air signifient que les matchs programmés pourront avoir lieu ce week-end avec la présence des supporters dans les tribunes".

Réunion ce jeudi, pas de présentation du calendrier lundi

Ce jeudi, la Pro League et l'Union Belge organiseront une réunion à laquelle sont invités les clubs et qui devra déterminer la marche à suivre pour ce week-end. Cependant, il semble que sauf cas de force majeure, la situation ne changera pas et que le huis-clos sera évité pour l'instant.

Enfin, alors que la traditionnelle présentation du calendrier des PO1 était prévue ce week-end à Tubize en présence de la presse et des clubs, la Pro League a décidé que le calendrier serait finalement révélé via Twitter sans présentation "physique".