Pas du tout de rassemblement pour les Diables Rouges fin mars?

Comme le confirme Stefan Van Loock, porte-parole de la fédération, dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. "Mardi, il y a une réunion de l'UEFA et des 55 états membres, et c'est là qu'on décidera de la suite des opérations", explique-t-il.

"Mais au vu des annulations qui ont été confirmées ces derniers jours, les chances sont grandes qu'il n'y ait aucune activité pour les Diables Rouges ce mois-ci." Une décision qui semble couler de source au vu des mesures extrêmes communiquées par le gouvernement jeudi soir.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



