"Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant que lui": Bellamy impressionné par Kompany

Craig Bellamy est venu à Anderlecht à la demande express de Vincent Kompany et il ne cache pas qu'il est bluffé par l'homme.

Arrivé en début de saison, l’ancien attaquant de Liverpool connaissait Vincent Kompany avant, mais il découvre d’autres facettes du personnage. "En tant qu’homme, il est impressionnant et même plus que ça", insiste le Gallois dans un entretien accordé à The Athletic.

"Anderlecht? Ca le touche personnellement"

"Je me demande où il trouve toute son énergie. Parfois, Vincent m’envoie des messages à quatre heures du matin. Je me demande même s’il dort. Et il est encore joueur. Je n’ai jamais vu quelqu’un travailler autant que lui", ajoute-t-il.

Et les compliments ne s’arrêtent pas là. "Son cerveau est à un autre niveau que ce que j’ai déjà vu dans le milieu du foot. Il est capable de faire sept choses à la fois", insiste le Gallois qui sait aussi pourquoi Vincent Kompany est revenu à Anderlecht: "Il est là parce que le club est en difficulté et ça le touche personnellement."