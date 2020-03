Le président d'une Fédération de football européenne testé positif

Alors que les rencontres de la 26e journée de Super Liga sont disputées ce week-end, la Fédération a fait savoir que son président a été déclaré positif au coronavirus.

La Fédération serbe de football a annoncé que son président, Slaviša Kokeza, a été déclaré positif au coronavirus. "Nous tenons à souligner que le président de la Fédération serbe de football est sous surveillance médicale et va bien et que la fédération poursuit ses activités régulières", a expliqué le communiqué avant de poursuivre.

"En raison de l’évolution de la situation, notre organisation de football se comporte de manière socialement responsable et conformément aux recommandations du gouvernement de la Serbie, dans le respect de la cellule de crise COVID-19 mise en place pour le contrôle des maladies infectieuses. De cette façon, nous souhaitons au Président un rétablissement rapide et réussi, tout en exhortant tous les individus, clubs et institutions à agir de manière responsable dans les jours à venir pour minimiser les fléaux de la pandémie de coronavirus."