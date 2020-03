Un intérêt grandissant d'un cador de Bundesliga pour Hendrik Van Crombrugge ?

Auteur d'une bonne saison avec Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge est suivi avec insistance en Bundesliga.

Recruté cet été en provenance du KAS Eupen contre un peu plus de deux millions d'euros, Hendrik Van Crombrugge attire les convoitises, et plus particulièrement en Bundesliga. En effet, auteur de bonnes performances cette saison sous la tunique des Mauves, le gardien de 26 ans sera difficile à retenir lors de la prochaine période de mercato, et ce malgré l'offre de revalorisation salariale que s'apprête à lui soumettre Anderlecht.

Déjà annoncé dans le viseur de Schalke 04 depuis plusieurs semaines, l'intérêt du club de la Ruhr pour le natif de Louvain semble se confirmer puisque c'est désormais Sport1 et Eurocalciomercato qui font part de cette information à leur tour. A la recherche d'un nouveau portier pour remplacer Alexander Nübel (23 ans) qui rejoindra le Bayern Munich à l'issue de la saison en cours, le dernier rempart d'Anderlecht serait en concurrence avec le gardien de Düsseldorf, Zack Steffen (prêté par Manchester City), pour prendre sa relève.