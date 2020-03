Jean-Michel Aulas dégaine et contre-attaque le président de l'OM sur Twitter

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM a publié une tribune où il attaque frontalement Jean-Michel Aulas. Cela n'a évidemment pas plu au boss des Gones qui n'a pas hésité à sortir l'artillerie lourde pour lui répondre.

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM s'est exprimé dans le Journal du Dimanche concernant l'idée d'une saison blanche en Ligue 1. Une proposition faite par Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Le président phocéen a fustigé cette idée (lire ICI) !

Mais Aulas a rapidement dégainé son téléphone pour contre-attaquer sur Twitter. "@jheyraud Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions’ League et la finale de la Coupe. Pour toi Jacques-Henri le plus dur commence", a tweeté le boss de l'OL.

"@OL @jheyraud le foot Jacques-Henri n’a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200M€ de pertes en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP,tu t’exposes à une plainte en diffamation, car tu as travesti mes propos".