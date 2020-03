Mathijssen : "Dans cette génération, il y a des Hazard et des De Bruyne"

Jacky Mathijssen est le nouvel entraîneur des Diablotins. Il laisse les U19 derrière lui, mais il verra probablement certains rejoindre les U21.

Parce que Mathijssen connaît la qualité de ce noyau. "Parce que je suis convaincu de leur talent. Vous verrez qui formera la nouvelle génération de Diables Rouges dans cinq, six ans. Cela comprendra un certain nombre de joueurs de 2001 et 2002", dit-il à Het Nieuwsblad.

Il va même un peu plus loin. "Dans cette génération de promesses, il y a des Hazard et des De Bruyne. Bien sûr, pas au niveau où ils se trouvent actuellement, mais d'un point de vue potentiel."