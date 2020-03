Les clubs s'ennuient aussi : Courtrai propose un puissance 4 à Newcastle United, qui refuse

Tout le monde tente de tuer l'ennui en cette période de remise générale. Les clubs rivalisent d'ingéniosité ...

En plus de la proposition fort suivie de Leyton Orient, qui a lancé l'idée d'un grand tournoi de FIFA 20 en ligne (initialement à 64 équipes, rapidement étendu à 128 !), les clubs tentent de passer le temps et leurs community managers sont inventifs. La mode du Puissance 4 via Twitter a été lancée par Hull City et le Bayer Leverkusen ... et le KV Courtrai a tenté de leur emboîter le pas.

Manque de bol pour les Kerels : ils se sont pris un véritable stop de la part du club défié, Newcastle United. "Vous voulez jouer un peu, NUFC ?", lance le KVK. "Absolument pas", répondent les Magpies. Oups ...