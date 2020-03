Le grand tournoi FIFA 20 prend forme : 5 clubs belges et 4 continents représentés

Le club de 4ème division anglaise a émis l'idée d'une compétition FIFA spéciale quarantaine. Les clubs participants devront désigner un de leurs joueurs, ou un supporter, pour les représenter dans cette compétition à élimination directe. Evidemment, le représentant doit jouer avec son club !

Ainsi, le joueur ou le supporter des Rouches devra évoluer avec l'équipe FIFA du Standard de Liège. Quatre autres clubs belges se sont inscrits : La Gantoise, le KV Courtrai, le KV Malines et le Racing Genk.

Trois continents seront représentés ; Orlando Pirates défendra les couleurs de l'Afrique. Ils pourraient affronter autre Orlando (City SC), en provenance des Etats-Unis. Une équipe australienne prendra également part à la compétition virtuelle. Le tirage au sort aura lieu mercredi.

Voici les équipes participantes :

🚨 SAY HELLO TO YOUR CONTENDERS!



Here is the full list of 128 teams competing in the #UltimateQuaranTeam Cup!



Represented:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇹🇷🇺🇸🇫🇷🇳🇱🇬🇷🇦🇺 🇦🇹🇵🇹🇪🇸🇮🇹 🇩🇰 🇧🇪



The draw will take place on *Wednesday* now - more info to follow.



Who's do you make as the favourite then? 🤔



👇 pic.twitter.com/FYX78hMm2P