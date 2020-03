đŸŽ„ La Pro League applaudit les services hospitaliers

Ce mercredi 20h, un appel à applaudir les services hospitaliers depuis nos balcons a été lancé et il a été largement suivi en France, en Belgique et en Europe. Le monde du football a également salué les aide-soignants et le personnel surchargé par les cas affluents de Covid-19.

La Pro League, notamment, a activement participé à l'initiative "Bravo pour les Soins" en partageant via les réseaux sociaux des vidéos d'applaudissements tirées de nos tribunes de Jupiler League. D'autres clubs, comme le Standard, ont également rendu hommage aux services hospitaliers, en première ligne durant cette crise du coronavirus. 👏|



Wij doen mee aan Applaus Voor De Zorg want wij supporteren voor de sterren van de verzorging. Jullie ook?



--



Nous participons à Bravo Pour Les Soins pour le personnel soignant car nous soutenons les stars des hôpitaux. Vous aussi?

#ApplausVoorDeZorg #BravoPourLesSoins pic.twitter.com/Av7xlDtvx4 — Pro League âšœïžđŸ‡§đŸ‡Ș (@ProLeagueBE) March 18, 2020 pic.twitter.com/iinKEg88Lp — Pro League âšœïžđŸ‡§đŸ‡Ș (@ProLeagueBE) March 18, 2020 👏 #BravoPourLesSoins 👏



👏 #ApplausVoorDeZorg 👏 pic.twitter.com/f6owJjzO9P — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 18, 2020