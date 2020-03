Un virologue évoque une reprise en 2021 :"Vous devez dire au revoir au football"

Cela fait déjà un peu d'une semaine que le monde du football est l'arrêt et cela devrait encore continuer. Certains observateurs et spécialistes espèrent une reprise au mois de mai, néanmoins d'autres estiment qu'il faudra encore patienter.

Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris explique que selon lui le football ne reprendra avant le mois de septembre.éS'il y aura un match de football avant septembre ? Ça me paraît difficile", avoue-t-il sur RMC. "Jusqu'à l'été, ça va s'abraser (l'épidémie, ndlr) mais ça ne va pas disparaître totalement, donc il y aura gestion. Tout un tas de personnels de la sécurité civile, les policiers, les soignants, tous ceux qui n'ont pas été confinés, vont être épuisés. Je ne vois pas comment on pourrait tout d'un coup remettre 5 000 personnes dans une enceinte fermée...", a conclu Gilles Pialoux.

Pour Jonas Schmidt-Chanasit, un virologue de l'institut Bernhard Nocht de Hambourg, il faudra patienter encore plus longtemps, pas avant 2021...

"Vous devez dire au revoir au football", lâche" le virologue à la radio allemande NDR. Il n'est pas réaliste que la saison se termine. Nous pouvons observer la situation ailleurs en Europe et ce qui reste à venir. Et même si cela ne nous touche pas encore trop, cela ne signifie en aucun cas que le football peut recommencer, car cela conduirait, bien sûr, à une aggravation significative de la situation. (...) La reprise ? On parle d'une période qui sera atteinte au plus tôt l'année prochaine. Peut-être...", a-t-il conclu.