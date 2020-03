Javi Martos a un message pour les supporters du Sporting Charleroi

Javi Martos a quitté le Sporting Charleroi en 2019 après presque 10 ans de loyaux services, mais reste très attaché aux Zèbres qu'il a salués en cette période difficile.

L'ancien capitaine du Sporting Charleroi a ainsi adressé un message aux Carolos pendant cette crise du coronavirus : "J'avais envie d'envoyer cette vidéo, parce que nous vivons des moments difficiles. J'envoie à tous les supporters, à tous les Carolos, à tous les gens travaillant pour le club, pour le staff, les joueurs, la direction, vos familles aussi ... c'est le moment d'envoyer des énergies positives, du courage, de la force", déclare Javi Martos.

"On s'en sortira plus fort que jamais. J'ai envie d'être avec vous, pour voir les playoffs et l'équipe en Europe, ça va arriver. Confiance, courage, on va s'en sortir ensemble !".