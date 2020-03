Un coéquipier de Thibaut Courtois et Eden Hazard remporte la Liga Santander Challenge

Blessé cette saison à cause des ligaments croisés, le milieu offensif a remporté le tournoi mis en place par La Liga sur le jeu FIFA 20.

Marco Asensio a remporté la Liga Santander Challenge ce week-end avec le Real Madrid sur le jeu FIFA 20. Le joueur de la Casa Blanca a d’abord écarté José Antonio Martinez de Grenade (2-0), avant de dominer Manu Morlanes de Villarreal (5-1) et de balayer Edu Expósito d'Eibar (7-0) en demi-finale. Lors de la finale, il a pris la mesure (4-2) d'Aitor Ruibal de Leganés en marquant notamment un doublé avec son double virtuel. Le match a été suivi par plus de 170.000 personnes sur la plateforme de streaming Twitch.

L’événement a surtout permis de récolter 140.000 euros de dons qui seront reversés à l’UNICEF dans la lutte contre la propagation du coronavirus.