"Bien pourrie" : Eden Hazard juge sa première saison au Real

Le Diable Rouge est confiné chez lui, et se concentre sur sa rééducation suite à son opération récente à la cheville.

Le Belge a profité d'un entretien vidéo donné à la RTBF pour évoquer sa première saison à la Casa Blanca, dans ce club prestigieux qu'est le Real Madrid : "C’est une belle expérience. Nous avons un bon groupe, et j’ai rencontré de nouvelles personnes."

Avant son transfert, la Liga était vantée comme étant le championnat idéal pour le style de jeu du capitaine des Diables Rouges. Mais conscient de ses difficultés et miné par les pépins physiques cette saison, Eden Hazard semble garder la motivation, une attitude positive et l'envie de prouver sa vraie valeur : "Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter, c’est une saison d’adaptation. Je serais jugé sur ma deuxième, à moi d’être en forme l’année prochaine."

Auteur d'un seul but avec le maillot 'Merengue' (c'était contre Granada en octobre), sa dernière apparition remonte au mois dernier face à Levante. Mais Eden Hazard regarde désormais devant et se concentre sur son retour : "J’ai encore quatre ans de contrat, et je veux juste revenir le plus rapidement possible sur les terrains."