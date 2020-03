Quand l'Inter Miami de David Beckham change de logo pour montrer l'exemple

Le temps est à la distanciation sociale en cette période de pandémie de coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande des gestes "barrière" pour limiter la propagation du Covid-19 : aucun contact physique, éviter les rassemblements et rester à une distance de minimum 1 mètre d'autrui.

Aux Etats-Unis, l’Inter Miami est allé un peu plus loin pour montrer l’exemple. Le club de David Beckham a décidé de modifier son logo, pour promouvoir la distanciation sociale. Habituellement accolés, les deux grandes aigrettes du club floridien se tiennent désormais à bonne distance.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.