Samir Nasri, "l'un des seuls à niveau sur le plan mental" à Arsenal à l'époque, pour Cesc Fabregas

Cesc Fabregas a quitté Arsenal en 2011 pour le FC Barcelone, lassé par les manquements des Gunners. Deux joueurs lui paraissaient à niveau sur le plan mental : Robin Van Persie et Samir Nasri.

Cesc Fabregas était capitaine d'Arsenal quand il a quitté le club pour rentrer "chez lui" au FC Barcelone, en 2011. "Je ressentais énormément de pression, celle d'emmener cette équipe vers un trophée", se rappelle-t-il pour Arseblog. "J'ai tout donné, parfois je pleurais en rentrant chez moi".

"Je souffrais, je passais des nuits à souffrir, puis vous perdez un match et vous entendez des gens rire dans le bus, penser à ce qu'ils feront après", regrette Fabregas. "En particulier lors des 2-3 dernières années, j'avais l'impression, sans être arrogant, que seuls Robin Van Persie et Samir Nasri étaient à mon niveau mentalement et techniquement". Un bel hommage à l'Anderlechtois, qui a ensuite lui aussi opté pour un transfert, à Manchester City.