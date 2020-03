Un international brésilien bien connu réclame le confinement au président Bolsonaro

Le défenseur a interpellé le président brésilien, Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux.

Afin de contrer la pandémie de coronavirus, Dani Alves, l'ancien joueur du FC Barcelone, de la Juventus et du PSG, souhaite le confinement au Brésil et l'a fait savoir à son président, Jair Bolsonaro

"Monsieur le Président, je respecte beaucoup votre présidence (…) maisssss (sic) il y a beaucoup de familles et beaucoup de gens qui luttent contre cette pandémie et vous, en tant que l’une des personnes les plus importantes de ce pays, devez également apporter le bien à notre pays et notre peuple", a demandé le défenseur brésilien sur Instagram.