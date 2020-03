Les supporters de l'AS Eupen ont élu leur but de l'année !

Le but de l'année de l'AS Eupen était soumis aux votes des supporters des Pandas, qui ont fait un choix plutôt symbolique !

Ainsi, le but de l'année aux yeux des supporters de l'AS Eupen est ... le dernier inscrit avant le confinement et la suspension du championnat, qui sera peut-être le dernier de la saison pour les Pandas : celui de Smail Prevljak face au KV Malines (1-1).

En deuxième place se classe le but de Danijel Milicevic face au Cercle de Bruges et pour compléter le podium, on retrouve la lourde frappe de Nils Schouterden face à La Gantoise.