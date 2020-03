Vers un mercato rallongé jusqu'en décembre ?

Alors que les championnats sont à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, personne ne sait quand ils pourront reprendre et si la saison pourra aller à son terme.

Pendant que les différentes instances et les présidents de clubs envisagent toutes les hypothèses, la FIFA se penche aussi sur le mercato. L'instance internationale pourrait rallonger le mercato jusqu'à la fin de l'année, comme l'indique L'Équipe.

Le marché des transferts pourrait dès lors démarrer dans chaque pays le jour de la fin de son championnat et s'étendre jusqu'au 31 décembre prochain. Les clubs auraient alors plus de temps pour changer leur effectif et se refaire une santé financière.