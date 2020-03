T2 de Felice Mazzu à Genk, il sera le prochain T1 du Lierse Kempenzonen

La saison officiellement terminée depuis ce vendredi, le Lierse Kempenzonen a officialisé le nom de son nouveau coach.

Et c'est Tom Van Imschoot qui va prendre les reines du club anversois la saison prochaine. Ancien joueur de Saint-Trond, de Westerlo, de Mons et d'Ostende, notamment, Van Imschoot avait débuté sa seconde carrière à Lommel, où il a été directeur sportif et manager.

En début de saison, il avait accepté le poste d'adjoint de Felice Mazzu à Genk, mais avait été remercié en même temps que le Carolo. Il va donc découvrir une nouvelle fonction au Lierse dès le début de la prochaine saison.