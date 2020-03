"Jouer en juillet en Pro League ? On ne peut pas faire ça"

Le conseil d'administration de la Pro League est divisé entre les clubs qui souhaitent poursuivre la saison et ceux qui aimeraient qu'on décidé, dès maintenant, de mettre fin à la saison. Le président de Courtrai ait clairement partie du deuxième camp.

Il avait même déjà plaidé pour cette solution avant que la 30e journée de la phase classique ne soit reportée. Il réitère: "Il est temps de mettre fin à la saison du football belge", estime Joseph Allijns, dans un entretien accordé à Sporza.

"L’indécision et le manque de clarté qui règnent dans le Conseil d’Administration de la Pro League ne sont pas bonnes pour le football", ajoute-t-il.

Pour le président de Courtrai, il est d'ailleurs illusoire de prolonger la saison pour disputer des playoffs. "Je sais que certains clubs, qui ont encore des ambitions européennes, aimeraient jouer en juillet. Mais ce n’est pas possible." Et Joseph Allyns argumente : "Si on fait ça, on ne pourra pas commencer la saison suivante avant septembre ou octobre."