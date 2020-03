L'agent de Jonathan David confirme son départ et le championnat qu'il souhaiterait rejoindre

Jonathan David sait ce qu'il veut.

Co-meilleur buteur de la Pro League avant l'interruption (18 buts, comme Dieumerci Mbokani) Jonathan David a aussi brillé en Europa League. De quoi attirer les regards de nombreuses formations étrangères.

Et son agent confirme: le Canadien s'apprête à quitter la Pro Lrague. "Jonathan est prêt pour la prochaine étape", explique Nick Mavromaras à Ruhr Nachrichten. Et le Canadien a fixé ses priorités: "Sa préférence, c'est la Bundesliga", confirme son agent.

Et en Allemagne, plusieurs clubs suivent sa situation avec intérêt: les Borussia de Dortmund et de Mönchengladbach et Leipzig, notamment. Avec un jackpot en vue pour la Gantoise qui ne devrait pas laisser partir la pépite canadienne pour un montant inférieur à 20 millions d'euros.