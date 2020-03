Face à la crise, certains clubs licencient tous leurs joueurs

Un coup dur pour l'A-League, l'élite du football australien. Et la presse australienne de signaler que ces décisions drastiques sont en grande partie causées par la chaîne Fox Sports. Le groupe étatsunien s'apprête, en effet, à cesser son contrat qui représente plus de 57 millions d'euros.

D'autres clubs australiens envisagent de licencier leurs employés également. En attendant, le FC Sydney et les Sky Blues, par exemples, ont préféré mettre leurs joueurs en congés payés. L'A-League est, jusqu'à nouvel ordre, suspendue jusqu'au 22 avril.

Football Federation Australia has announced a postponement of the final rounds of the Hyundai A-League 2019/20 Season, effective immediately.



For more information view here: https://t.co/Ph7J6UINyI pic.twitter.com/frsNSq6qeg