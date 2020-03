La Fédération fait un geste financier pour tous les clubs belges

Ils ont opté pour la mesure suivante pour soulager les clubs belges en cette période de crise sanitaire : "[Nous avons] décidé de dispenser les clubs du paiement des trois dernières tranches des cotisations fédérales. Nous donnons ainsi un coup de pouce financier à tous les clubs de football" a communiqué la RBFA ce mardi après-midi.

Vendredi, la Fédération décidait de mettre un terme définitif aux championnats amateurs, féminins et chez les jeunes. Cet abandon des dernières tranches de cotisations soulagera quelque peu certains clubs amateurs qui, privés de nouvelles recettes financières, sont déjà proches de la faillite.

