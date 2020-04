Westerlo en D1A? "Ce ne serait pas illogique"

Le spectre d'une saison écourtée fait rejaillir certains espoirs dans le camp campinois.

Et si la finale retour de D1B devrait être annulée? "En tant que vainqueur du classement final du championnat, nous espérons encore monter", explique le Directeur Général de Westerlo au Laatste Nieuws.

"Une D1A à 18 et quid de la D1B?"

"Dans les séries amateurs, c'est comme ça qu'on a désigné les montants", ajoute Wim Van Hove. "Ce ne serait pas tout à fait illogique que le groupe de travail de la Pro League suive cet exemple. Même si je crains que, dans ce cas, Virton n'en restera pas là." Sans l'annulation de la victoire contre le Beerschot, ce sont, en effet, les Gaumais qui auraient terminé la saison en tête de Proximus League.

À Westerlo, on a en tout cas l'intention de faire valoir ses droits jusqu'au bout. Même si le scénario le plus souvent évoqué place OHL et le Beerschot en D1A avec une série à 18 clubs. "Dans ce cas, je serais curieux de voir à quoi va ressembler la D1B. Ça reste une compétition professionnelle, qui doit être prise au sérieux. Quoi qu'il en soit, j'espère que la Pro League va saisir l'occasion pour reconsidérer le format de la D1B", conclut le Directeur Général campinois.