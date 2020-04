La phase finale de la Ligue des nations de la CONCACAF reportée

La CONCACAF (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) a annoncé le report de sa Ligue des Nations suite à la pandémie de coronavirus.

Elle devait se dérouler au Texas (Etats-Unis) durant le mois de juin. La Ligue des Nations est l'équivalent de la Nations League en Europe. Pour cette première édition, le Honduras, les Etats-Unis, le Mexique et le Costa Rica s'étaient qualifiés pour les demi-finales.

A ce jour, aucune date de report n'a été décidée. "Le bien-être de tous les acteurs du football dans notre région reste notre priorité absolue", peut-on lire dans le communiqué de la CONCACAF.

