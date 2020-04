Luiz Felipe Scolari révèle le nom des deux joueurs responsables de son éviction à Chelsea

Viré par Chelsea en février 2009 seulement sept mois après sa nomination, le technicien brésilien confie que deux attaquants sont responsables de son licenciement.

Viré par Chelsea en février 2009, Luiz Felipe Scolari juge Didier Drogba et Nicolas Anelka responsables de son échec. Les deux ex-attaquants auraient privilégié leur ego au détriment du collectif selon le coach brésilien.

"Ma manière de diriger provoquait des conflits avec un ou deux joueurs. Lesquels ? Anelka et Drogba", a raconté le Brésilien à The Guardian. "Notre staff médical pensait qu'on devait laisser Drogba récupérer de sa blessure à Cannes, en plein été. Moi je pensais qu'il devait rester à Londres. Moi aussi j'aurais aimé aller à Cannes en été. Je serais resté un ou deux mois pour m'amuser. Quand je suis revenu, j'ai essayé de faire en sorte que Drogba et Anelka jouent ensemble. Anelka était le meilleur buteur en championnat."

"On a eu une réunion et Anelka a dit : 'Je joue seulement dans cette position.' Il y avait un manque d'amitié, de respect, d'envie de jouer avec Drogba. Ils étaient tous les deux très bons, mais quelqu'un devait jouer différemment et revenir pour aider l'équipe à la perte du ballon. C'est là que ça a un peu changé. Mais on s'est revu depuis avec Drogba. Il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part ou de celle d'Anelka. Mais c'est arrivé et j'ai perdu l'une des plus grosses opportunités de ma vie", a lâché le technicien, sans se remettre en question.