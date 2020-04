Une ancienne star du Club de Bruges évalue le niveau de la Pro League

Passé par le Belgique entre 1996 et 1997, Mario Stanic a évalué le niveau de la Pro League dans des propos accordés à SO FOOT.

Malgré une seule saison disputée en Belgique, Mario Stanic n'a pas manqué de marquer les esprits au Club de Bruges. En effet, lors de la saison 1996-1997, le croate avait permis aux Blauw en Zwart de réaliser le doublé coupe-championnat en finissant la saison en tant que meilleur buteur (29 buts).

Un court passage qui n'empêche pourtant pas l'ancien joueur de Chelsea de garder un bon souvenir de la Pro League. En effet, dans un entretien accordé à SO FOOT, l'homme de 47 ans s'est confié sur le niveau de la D1A, qu'il décrit comme un championnat tremplin.

"La Belgique est un championnat idéal pour un joueur qui quitte la D1 croate. Ça ne sert à rien de vouloir directement aller en Espagne ou en Angleterre, la D1 belge te prépare physiquement à faire le grand saut. En Croatie, on se focalise sur le contrôle du ballon, sa protection, etc. et on délaisse un peu le travail sur le rythme, le tempo... En Belgique, tu dois courir, presser, défendre. Si tu as suffisamment de qualités, le passage par la Belgique te permettra d’aller voir plus haut après."