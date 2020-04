Les futurs de Thomas Didillon et Eboue Kouassi toujours dans le flou ?

Tous deux prêtés jusqu'à la fin de la saison à Genk, Thomas Didillon et Eboue Kouassi ne savent toujours pas quel sera leur avenir la saison prochaine.

Alors que les clubs de Pro League ne savent pas encore de quoi l'avenir sera fait, certains d'entre eux préparent déjà la prochaine période de mercato. En effet, dans un entretien accordé à Het Belang van Limburg, le directeur technique du KRC Genk, Dimitri de Condé, a reconnu qu'il préparait déjà le mercato estival.

Néanmoins, l'ancien footballeur a également affirmé qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant les cas de Thomas Didillon et Eboue Kouassi. "Je me concentre actuellement sur la composition du noyau de joueurs pour la saison prochaine. Il n'y a pas encore eu de décision finale dans les dossiers de Didillon et Kouassi."

Pour rappel, les deux joueurs sont actuellement prêtés avec option d'achat au club limbourgeois qui devra donc prendre la décision de les conserver ou non dans quelques semaines. Le premier, auteur d'une bonne deuxième partie de saison, est prêté par Anderlecht tandis que le second est prêté jusqu'à la fin de la saison par le Celtic Glasgow.