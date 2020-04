Un fan d'Anderlecht veut collecter 20 millions pour son club via des supporters

Anderlecht a des problèmes financiers et le supporter Etienne Wils (69) veut y remédier. Le Limbourgeois de Heusden-Zolder a mis en place un fonds de soutien et a déposé lui-même les 1.000 premiers euros: "Je veux collecter 20 millions", dit-il.

Récolter 20 millions d'euros pour le Sporting d'Anderlecht ? Wils pense que c'est possible.

"Et quand nous aurons ce montant ensemble, je le remettrai personnellement au club. Non, à Anderlecht, ils ne savent rien de mon initiative. Seront-ils heureux ? Sûrement ! Je suis allé ce matin dans une agence bancaire d'Argenta à Hasselt et j'ai versé les 1.000 premiers euros au nouveau fonds", explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

"J'espère que de nombreux fans suivront mon exemple. Combien de supporters Anderlecht a-t-il en Belgique? Facilement 100.000, s'ils déposent tous une petite ou une grande quantité, notre club sera au top en peu de temps."