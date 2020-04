Bruges dans le top 5 des leaders européens, mais loin derrière le numéro 1 incontestable

Ça ne sera probablement pas officialisé avant deux semaines, mais le Club de Bruges devrait rafler le 16e titre de champion de Belgique de son histoire. Et ça, grâce à une saison de haute volée en Belgique, mais pourtant assez loin de l'incroyable bilan de Liverpool, roi d'Angleterre incontestable.

21 victoires, sept partages et une seule défaite: le Club de Bruges a survolé les débats en Belgique avant l'interruption du championnat. Seul l'Antwerp avait su pertruber la quiétude brugeoise. Et les Blauw en Zwart, qualifiés pour la finale de la Coupe, étaient bien partis pour réussir le troisième doublé de leur histoire.

Un bilan impressionnant et un record

Au-dessus du lot en Belgique, Bruges a largement dominé les débats, établissant, même sans jouer la 30e et dernière journée, un nouveau record: 70 points en phase classique, c'est mieux que la meilleure marque établie jusqu'ici, par Anderlecht il y a dix ans (69).

Une domination sur le championnat de Belgique qui place d'ailleurs le Club de Bruges en bonne position dans le classement des leaders européens les plus performants sur leur territoire. Sur les 29 matchs de championnat disputés, le Club a engrangé 80,5% des points en jeu, c'est mieux que le Bayern en Allemagne ou que le Barça en Espagne et c'est même presque aussi bien que la Juventus en Italie ou le PSG en France.

Les Reds, de loin au-dessus de la mêlée

Ça situe la très belle performance réalisée par les Brugeois cette saison. Mais il y a pourtant un gouffre avec le Liverpool de Jurgen Klopp. De loin, l'équipe la plus performante d'Europe cette saison, le leader anglais n'a rien partagé sur le sol anglais: 27 succès, un petit partage et une seule défaite, les Reds ont engrangé 94,3% des points en jeu en Premier League.

Avec un tel bilan, et 25 points d'avance sur Manchester City, Liverpool pouvait espérer fêter son sacre à... huit journées de la fin du championnat! Les Reds et leurs supporters doivent désormais croiser les doigts et espérer qu'ils auront droit à ce sacre, qui ne faisait plus aucun doute avant l'interruption, et qu'ils attendent depuis tout juste 30 ans...

Le ratio des leaders des principaux championnats européens: