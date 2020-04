Chelsea et le Real Madrid dans le coup pour signer ce Diable Rouge

Où se situe l'avenir de Dries Mertens ? Chaque été, il y a de sérieuses rumeurs mais il reste généralement à Naples.

Les discussions entre Dries Mertens et Napoli ont été suspendues pour le moment.

Mertens et Napoli ne sont pas d'accord sur un certain nombre d'exigences concernant le salaire et les amendes, ce qui rend le renouvellement des contrats de plus en plus difficile.

Avec l'Atlético Madrid et le PSG, entre autres, il existe de nombreux clubs de haut niveau qui ont déjà manifesté leur intérêt, selon le Daily Star, Chelsea serait concrètement à la recherche d'un élément offensif et serait plus qu'intéressé par Mertens.

Le quotidien espagnol OK Diario évoque de son côté un intérêt du... Real Madrid dans le Diable rouge. S'il venait à rejoindre la Maison blanche, il serait le troisième Belge après Hazard et Courtois.