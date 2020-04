Entre beaux moments et grosses déceptions: retour sur la carrière internationale de Nicolas Lombaerts

Si c'est en grande partie avec le Zenit qu'il a connu les plus beaux moments de sa carrière, Nicolas Lombaerts a aussi connu la réussite en équipe nationale. Dans un noyau où la concurrence était intense. Surtout en défense.

Arrivé en Russie en septembre 2007, à tout juste 22 ans, Nicolas Lombaerts est resté dix ans au Zenit Saint-Petersbourg. Il a été champion de Russie à quatre reprises et a remporté une Coupe UEFA, en 2008. Et c'est à cette période-là qu'il a gagné ses galons chez les Diables Rouges. Pour une carrière faite de hauts et de bas en équipe nationale.

"Pas toujours titulaire..."

Car, avec Daniel Van Buyten, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen ou encore Toby Alderweireld en sélection, la concurrence était rude au coeur l'arrière-garde belge. Et Nicolas Lombaerts en est conscient. "Je n'étais pas un titulaire indiscutable, mais j'ai quand même joué avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Et pendant une période au cours de laquelle nous avons atteint la première place mondiale", rappelait-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws, le week-end dernier.

René Vandereycken avait été le premier à faire appel à lui et, ensuite, Georges Leekens, Dick Advocaat et Marc Wilmots ont continué à lui faire confiance régulièrement. Au total, le néo-retraité a aligné 39 caps et a marqué trois fois en équipe nationale, dont un but en match officiel, qui aurait dû permettre aux Diables de s'imposer au terme d'un match complètement fou contre l'Autriche, à Bruxelles, en 2010 (4-4).

À son palmarès, Nicolas Lombaerts affiche aussi un quart de finale de Coupe du monde. Sans doute son meilleur souvenir avec les Diables, même si, barré par Vermaelen, Kompany, Van Buyten et Vertronghen, il n'avait disputé qu'une seule rencontre au Brésil, contre la Corée du Sud en phase de poules.

26 juin 2014: Nicolas Lombaerts est titulaire contre la Corée du Sud, l'unique match de sa carrière en Coupe du monde.

Les Jeux et l'Euro: les grosses déceptions

C'est finalement le 23 mars 2016, lors d'un déplacement amical au Portugal que Nicolas Lombaerts a disputé son 39e et dernier match en équipe nationale. Quelques mois plus tard, il connaissait l'une des plus grandes désillusions de sa carrière. Blessé, il est écarté à la dernière minute du groupe des 23 pour l'Euro.

Une déception qui s'ajoute à celle connue quelques années plus tôt avec les Diablotins. Alors qu'il était un titulaire indiscutable du groupe qui, en terminant dans le top 4 de l'Euro Espoirs 2007, s'était qualifié pour les Jeux de Pékin, Nicolas Lombaerts avait manqué, sur blessure, le tournoi olympique d'août 2008.

Mais le Brugeois aura tout de même fait partie de l'une des plus belles périodes de l'histoire de l'équipe nationale belge et ça, personne ne le lui enlèvera. "Aujourd'hui, je suis fier du parcours que j'ai eu en équipe nationale", insiste-t-il d'ailleurs.