Le Sporting Charleroi devrait prochainement ouvrir les discussions pour Thomas Wildemeersch

Le Sporting Charleroi devrait se séparer de trois joueurs sous contrat à l'issue de la saison alors que les discutions devraient bientôt commencer pour l'avenir de Thomas Wildemeersch.

Plusieurs joueurs du Sporting Charleroi sont prêtés dans un autre club cette saison. En effet, Valentin Baume (23 ans) et Nathan Rodes (22 ans) sont respectivement prêtés au RWDM et à Pétange cette saison tandis que Malick Keita (18 ans) et Thomas Wildemeersch (20 ans) sont tous deux prêtés en deuxième division amateur au Royal Francs Borains.

Alors qu'ils arriveront tous les quatre en fin de contrat en juin prochain, trois d'entre eux ne devraient pas recevoir d'offre de prolongation de la part de la direction carolo d'après les informations du Soir. Pour autant, chacun posséde dans son contrat une option permettant au Sporting de prolonger automatiquement le bail pour une durée de un an supplémentaire.

Néanmoins, il existe une exception puisque une réunion devrait prochainement avoir lieu entre les dirigeants des Zèbres et l'entourage du joueur pour discuter de l'avenir de Thomas Wildemeersch. Compte tenu des bonnes performances du jeune milieu de terrain cette saison, une prolongation pourrait être étudiée par les différents partis...