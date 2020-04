Anderlecht et Marc Coucke auraient rêvé d'une autre intersaison pour le "projet Kompany"

Après une saison très compliquée, le RSC Anderlecht aurait aimé pouvoir préparer la deuxième année, qu'on peut qualifier d'année-charnière, de son "projet Kompany". Le coronavirus va tout chambouler.

La relation avec le public interrompue

C'était l'un des paris les plus importants de cette saison : renouer avec le public anderlechtois, permettre aux supporters mauves de s'identifier à nouveau à "leur" club. Une relation compliquée, mais que la superbe série de fin de saison était bien partie pour réparer, petit-à-petit. Même si la possibilité de jouer les PO2 n'enchantait certainement pas le Parc Astrid, il restait une chance d'aller chercher le top 6 - et même en cas de Playoffs 2, on pouvait compter sur les jeunes et l'effet Kompany pour être un argument limitant la casse.

La dynamique s'est brisée et l'annonce du gouvernement ce mercredi a même noirci le tableau : il n'y aura pas de présaison, de fan-days, d'entraînements ouverts, de début de saison en grande pompe pour présenter des nouvelles recrues qu'on pouvait encore espérer ciblées pour toucher le coeur des fans du RSCA (des anciens de la maison ? Un autre Diable Rouge ?). Il n'y aura pas d'artifices possibles cette fois : la direction anderlechtois devra conquérir le coeur du fan en respectant la distanciation sociale. Séduire sans toucher ...

Des finances chamboulées

On le sait : Marc Coucke est un homme riche, et c'est ce qui a permis à Anderlecht d'obtenir sa licence sans trop de problèmes (voir notre analyse par ici). Mais cela ne veut pas dire que le RSCA n'a pas de soucis financiers et qu'il ne faudra pas vendre cet été : au contraire, le dégraissage va devoir continuer ... et au vu des circonstances sanitaires mondiales, qui vont affecter les finances de l'intégralité du football international, on peut oser imaginer que vendre des joueurs à prix d'or ne sera pas aussi facile dans les mois à venir.

Même de petites rentrées, comme celles de la vente définitive d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan (3,5 millions restaient à verser de la part des Lombards pour entériner le transfert, mais le deal semble proche de tomber à l'eau), auraient fait du bien aux comptes du club ... tout comme un début de saison 2020-2021 réussi : en juillet et août à tout le moins, il n'y aura aucune rentrée liée à la présence des supporters au stade (ce qui comporte également tout le volet merchandising, que les ventes en ligne ne compenseront pas et qui est inévitablement élevé en début de saison, nouveaux maillots et équipements obligent).

Quant à Marc Coucke lui-même, il n'a pas qu'Anderlecht en tête : si le KV Ostende semble décidé à le laisser en paix, le président mauve fait partie de ceux que la crise du coronavirus va le plus impacter financièrement. Tous ses oeufs, il les a placés dans le même panier : celui de l'événementiel et du touristique. Pairi Daiza et Durbuy vidés de leurs visiteurs, voilà qui ne doit pas lui donner le sourire : le parc animalier perd 100.000 euros par jour et l'arrivée du milliardaire aux côtés d'Eric Domb était liée à une promesse - celle d'aider Pairi Daiza en cas de coup dur. On est en plein dedans.

Et sur le plan sportif ? Tout sera à refaire ...

... ou presque - c'est évidemment une exagération. Mais le très jeune noyau du RSCA n'a besoin de rien plus que d'enchaîner les rencontres et les séances tactiques permettant d'intégrer au mieux la philosophie de Vincent Kompany et les consignes de Frank Vercauteren. On a ainsi vu certains joueurs progresser de manière fulgurante lors des dernières semaines de compétition et les couper dans leur élan est un coup dur. C'est certainement la raison derrière cette reprise étonnante des entraînements à Neerpede.

Les transferts ? Marko Pjaca et Dejan Joveljic pourraient ne jamais porter à nouveau le maillot anderlechtois et auront donc été des investissements inutiles. Kemar Lawrence rêvait d'autres premiers mois en Belgique, à coup sûr. Et pour la saison prochaine ? Le noyau devra être remanié, mais il faudra peut-être s'adapter aux circonstances ... Bref : le "Kompany project" subit un contretemps dont il n'avait vraiment pas besoin. Mais c'est aussi parfois lors des crises que se soudent les groupes ...