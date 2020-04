Le bilan (provisoire) des clubs de Pro League : La Gantoise et Jess Thorup, un mariage qui commence à prendre

Nous arrivons au terme de nos bilans saisonniers en D1A et place au courageux poursuivant du FC Bruges : La Gantoise, qui est récompensé de sa confiance maintenue en Jess Thorup par des résultats enfin au rendez-vous.

À quoi tient une saison ? Sans le ticket européen miraculeusement obtenu par La Gantoise suite à l'éviction du KV Malines de toute Coupe d'Europe, Jess Thorup aurait peut-être pris la porte à la Ghelamco Arena. Mais le sympathique danois, dont la patte se voyait déjà mais qui paraissait parfois trop "gentil", a pu rester et modeler son groupe comme il le voulait.

Un mercato entre nostalgie et coups de génie

La Gantoise aura certes eu à déplorer quelques départs à l'été 2019, notamment Birger Verstraete et Anderson Esiti qui laissent le milieu fort dépourvu, mais les supporters entamaient la saison plutôt gâtés : avec les arrivées de Sven Kums et Laurent Depoitre, héros du titre de 2015, mais aussi avec un transfert-record sous la forme de Michael Ngadeu (4,5 millions) et une véritable bonne surprise, Elisha Owusu débarqué de Lyon, la direction gantoise fait un sans-faute.

Le plus beau football de Belgique ?

Mais la saison de Gand n'aurait évidemment pas été ce qu'elle a été sans l'éclosion d'un homme : Jonathan David, le jeune génie canadien, dont la complémentarité avec les autres atouts offensifs de l'équipe de Jess Thorup, Depoitre et Yaremchuk en tête, sautera rapidement aux yeux.

Virevoltants grâce notamment à des ailiers là aussi bien ciblés durant l'été (Mohammadi, Castro-Montes) et un milieu de terrain qui ne cède probablement qu'à Bruges en termes de qualité (le duo Vadis-Owusu en particulier), les Buffalos ont par moments proposé le plus beau football de Belgique selon certains observateurs. Un spectacle offensif permanent, aussi : La Gantoise est tout simplement (d'une courte tête) la meilleure attaque de D1A ...

Avec une belle deuxième place finale, Gand a probablement exploité au mieux son potentiel ... même si un léger manque d'ambitions peut être reproché à Thorup qui, avant même la trêve, félicitait presque Bruges pour son titre de champion. Cela dit, si la Ghelamco Arena avait tout d'une forteresse imprenable cette saison, les Buffalos étaient moins brillants à l'extérieur et c'est ce qui leur a probablé coûté leurs rêves.

Sans PO1 et à supposer que le classement soit entériné, la seconde place gantoise est synonyme d'Europe, où le club a pris l'habitude de briller. La vente de Jonathan David est une certitude et devrait permettre d'investir à nouveau intelligemment et de confirmer que Gand est installé pour de bon dans le wagon de tête de notre championnat ...